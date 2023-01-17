Возлюбленная Тимати в купальнике, как у Муцениеце, проказно сверкнула задком: идеальный шар

Возлюбленная Тимати в купальнике, как у Муцениеце, проказно сверкнула задком: идеальный шар

Валя Иванова. Фото: соцсети

Валя Иванова вовсе не отличается хрупкостью.

Тимати с возрастом стал все чаще выбирать возлюбленных не худощавого телосложения, как это было раньше, а вполне женственного, с объемными бедрами.

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Нынешняя избранница рэпера, Валя Иванова, как раз из таких, на ее бедра можно поднос с чаем ставить вместо столика.

В соцсетях красотка показала свою заднюю прелесть крупным планом, удивляя народ ее идеально круглой формой.

Валя Иванова и Тимати. Фото: соцсети

К слову, купальник на Вале Ивановой оказался ровно таким же, в каком блистала недавно Агата Муцениеце, только другого цвета.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

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