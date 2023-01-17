Бритни Спирс призналась, что похожа на Шрека

Известная певица Бритни Спирс вновь отличилась: она устроила дебош в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Звезду вывели из себя посетители: они принялись фотографировать Бритни.

Певица попыталась оправдаться за свое поведение, написав в своем личном блоге, что позволила себе лишнее, находясь под воздействием алкоголя.

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