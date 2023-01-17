«Лисьи носики» вылезли: Муцениеце пофигурировала своим бюстом в лифте – слюнки подбираем

Отметим, что фотография была сделана в Дубае, куда актриса улетела с детьми от Павла Прилучного Мией и Тимошей. Экс-супруг Агаты Муцениеце скоро станет папой в третий раз, поскольку его вторая жена Зепюр Брутян беременна и уже не скрывает этого от публики.