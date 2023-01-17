«Лисьи носики» вылезли: Муцениеце пофигурировала своим бюстом в лифте – слюнки подбираем

Агата Муцениеце порадовала своих поклонников горячими кадрами. 33-летняя актриса «забыла» надеть белье под тонкую маечку и в таком виде запечатлелась в лифте.
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«Лисьи носики» ее бюста сразу же дали о себе знать, выскочив наружу. Очевидно, что артистка хорошо подкачала свои грудные мышцы, не зря она часами пропадает в спортивном зале!
Муцениеце пофигурировала своим бюстом в лифте. Фото: соцсети
Отметим, что фотография была сделана в Дубае, куда актриса улетела с детьми от Павла Прилучного Мией и Тимошей. Экс-супруг Агаты Муцениеце скоро станет папой в третий раз, поскольку его вторая жена Зепюр Брутян беременна и уже не скрывает этого от публики.