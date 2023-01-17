Сердце разрывается: сын и муж Чуриковой расплакались у гроба

Во вторник, 17 января, в московском Храме Христа Спасителя провожают в последний путь великую актрису Инну Чурикову. Попрощаться с любимой артисткой пришли тысячи людей.

На входе в здание образовалась очередь, люди плачут, крестятся и читают молитвы.

К гробу подошли муж актрисы Глеб Панфилов и ее единственный сын Иван. Мужчины не смогли сдержать слез.