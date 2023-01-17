Новости о состоянии Романа Костомарова сообщил его отец

Прославленный фигурист Роман Костомаров по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Единственное утешение — состояние стабильно, ухудшений нет. Об этом сообщил в интервью отец Романа, Сергей Костомаров. Он рассказал, что спортсмен находится в Коммунарке, рядом с ним — опытнейшие врачи, которые каждый день сообщают, как проходит лечение.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ничего [не изменилось]. Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]», — приводит слова Сергея Костомарова телеканал «360».
Отец Романа еще раз опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что его сын якобы нырял в прорубь:
«Температура у него была, но в проруби он не купался, такой глупостью он не занимался».