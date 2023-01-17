Новости о состоянии Романа Костомарова сообщил его отец

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«Ничего [не изменилось]. Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]», — приводит слова Сергея Костомарова телеканал «360».

Отец Романа еще раз опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что его сын якобы нырял в прорубь: