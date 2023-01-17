Муцениеце изогнулась кошкой, трепеща голыми чреслами: манит черным треугольником

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Экс-жена Павла Прилучного пришла в неподражаемую форму, которую не грех и показать! Такую талию, как у осы, упругие бедра и длинные ноги нельзя прятать от народа, однозначно.

Фото любимицы публики в черных трусиках треугольником и малюсеньком лифчике сейчас бурно обсуждают в Сети поклонники Агаты Муцениеце. Уж очень манящей и по-кошачьи привлекательной выглядит артистка на этом кадре!