Почему интимная жизнь Пугачевой и Галкина* просто роскошна: юморист рассказал об этом со сцены

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако и Галкин*, и Пугачева уже много лет твердят об искренней любви в их паре, которая несмотря ни на что живет по сей день.

На одном из своим последних выступлений юморист пошутил об этом со сцены.

«Мужики просто не понимают, как это классно, когда жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что я сгубил ее молодость! Никогда! Это сделали другие люди. И некоторые из них еще до сих пор живы! И у них еще торчат перья!» — сказал муж Аллы Пугачевой, намекая на Филиппа Киркорова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.