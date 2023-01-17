Со свечкой в руке: муж Чуриковой едва сдерживал слезы на прощании

Фото: Teleprogramma.pro

Фото: Teleprogramma.pro

Глеб Панфилов пришел на прощание с любимой супругой.

В Москве прощаются с гениальной актрисой Инной Чуриковой. Траурная процессия проходит в храме Христа Спасителя.

Друзья и родные артистки заняли места в двух рядах — для них приготовили зеленые стулья. Но все стоят, только пара человек не выдерживает волнения и садится.

Священник зачитал обращение к близким Чуриковой, в том числе к ее мужу Глебу Панфилову. Мужчина еле сдерживает слезы, в руках он держит свечку.

Фото: Teleprogramma.pro

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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