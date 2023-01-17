Муцениеце манким кадром показала дырочку между ног: липкость и непотребство

33-летняя звезда «Закрытой школы» улетела на зимние каникулы в Дубай, где смогла блеснуть своей роскошной фигурой на пляже.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
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Артистка заметно похорошела в последнее время, уделив много времени формированию своего тела в спортзале.
Сейчас по ее фото в соцсетях хорошо видно, как подтянулись ее мышцы. На выставленном в личный блог снимке она запечатлена на пляже в мини-бикини, демонстрируя роскошный пресс и подтянутые ножки, которые при сгибании в коленях даже образуют между собой дырочку.
Но разве это непотребство? Это настоящая красота! Поклонники Муцениеце неслучайно прилипли своими взглядами к этому снимку, заваливая знаменитость восторженными комментариями.