Прощание с Инной Чуриковой пошло не по сценарию

Фото: Teleprogramma.pro

Фото: Teleprogramma.pro

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

Прощание с Инной Чуриковой в Храме Христа Спасителя проходит странно, так говорят поклонники артистки. По словам многих пришедших, информация меняется постоянно.

«Сначала сообщалось, что для всех, без всяких различий в статусе. Но потом все пошло как всегда - випы идут через отдельный вход», - отмечают журналисты.

В храме присутствуют вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, актер и депутат Евгений Герасимов, глава Советы Федерации Валентина Матвиенко.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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