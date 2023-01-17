Прощание с Инной Чуриковой пошло не по сценарию

Прощание с Инной Чуриковой в Храме Христа Спасителя проходит странно, так говорят поклонники артистки. По словам многих пришедших, информация меняется постоянно.

«Сначала сообщалось, что для всех, без всяких различий в статусе. Но потом все пошло как всегда - випы идут через отдельный вход», - отмечают журналисты.