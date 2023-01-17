Прощание с Инной Чуриковой пошло не по сценарию

Прощание с Инной Чуриковой в Храме Христа Спасителя проходит странно, так говорят поклонники артистки. По словам многих пришедших, информация меняется постоянно.
«Сначала сообщалось, что для всех, без всяких различий в статусе. Но потом все пошло как всегда - випы идут через отдельный вход», - отмечают журналисты.
В храме присутствуют вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, актер и депутат Евгений Герасимов, глава Советы Федерации Валентина Матвиенко.
Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
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