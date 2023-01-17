Галкин* на людях поднял на смех Киркорова: ревность к бывшему Пугачевой присутствует (видео)

Если знаменитости публично поднимают на смех кого-то, это происходит неспроста. Ведь к выступлениям долго готовятся и репетируют. Значит этот человек сильно насолил звезде.

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Итак, на сей раз отличился Максим Галкин*, который вдруг решил пропесочить Филиппа Киркорова. И начал он с себя, оправдавшись за свой неравный брак с Аллой Пугачевой.

По его словам, жена в возрасте не может его обвинить в главном – в том, что он испортил ее молодость. А вот кое-кого из ныне живущих может. И указал на некоего мужчину «в перьях». Ну тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого он намекнул, ведь сценические наряды Филипа Киркорова всегда имеют сей аксессуар.

Как думаете, это простая мужская ревность? Или ответ на нынешние взгляды Киркорова о современном обществе?

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.