«Цветы разворачиваем!»: на прощании с Чуриковой назревает скандал

В Москве во вторник проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Поклонникам позволили проводить артистку в последний путь в Храме Христа Спасителя. Туда уже пришли сотни человек.

На входе охрана тщательно досматривает людей.

«Цветы разворачиваем», - командуют они.

Поклонники раздражаются, но подчиняются требованиям безопасности. Некоторые пытаются возмутиться громко, спровоцировав скандал.

В храме уже выстроилась очередь длинной более 20 метров. Священнослужители готовятся к церемонии.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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