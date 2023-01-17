«Цветы разворачиваем!»: на прощании с Чуриковой назревает скандал

В Москве во вторник проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Поклонникам позволили проводить артистку в последний путь в Храме Христа Спасителя. Туда уже пришли сотни человек.
На входе охрана тщательно досматривает людей.
«Цветы разворачиваем», - командуют они.
Поклонники раздражаются, но подчиняются требованиям безопасности. Некоторые пытаются возмутиться громко, спровоцировав скандал.
В храме уже выстроилась очередь длинной более 20 метров. Священнослужители готовятся к церемонии.
Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
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