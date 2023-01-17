Муцениеце раззадорила мужчин движением полнотелых бедер в зале: заворожила упругостью (видео)

Как и многие другие россиянки Агата Муцениеце активно худела перед Новым годом. И в преддверии праздника стала выглядеть действительно, как фотомодель. Ее фигура с тонкой талией вызывала только восхищение!

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И, как многие россиянки, она, конечно же, поправилась во время каникул. Сейчас звезда пытается решить эту проблему активными занятиями в тренажерном зале. Однако многие мужчины-поклонники недоумевают, не понимая зачем она это делает.

На ее последнем видео в соцсетях ее бедра во время занятия выглядят просто роскошно!