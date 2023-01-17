Машины с мигалками, пробка в храм и метель: как прощаются с Инной Чуриковой в Москве

Инна Чурикова. Фото: Global Look Press

Инна Чурикова. Фото: Global Look Press

В столице с утра непогода.

В Москве провожают в последний путь великую актрису Инну Чурикову. Знакомая многим с детства Марфушка скончалась в столице на 80-м году жизни.

Траурная процессия проходит в Храме Христа Спасителя. Только что туда подъехали машины с мигалками. На входе образовалась небольшая пробка.

Фото: Teleprogramma.pro

Людей, пришедших с большими букетами, досматривают дольше. Их тщательно сканируют металлодетекторами.

В Москве с утра идет снег, ветер усиливается. Из-за непогоды поклонники спешат войти в храм.

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.

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