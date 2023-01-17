Машины с мигалками, пробка в храм и метель: как прощаются с Инной Чуриковой в Москве

В Москве провожают в последний путь великую актрису Инну Чурикову. Знакомая многим с детства Марфушка скончалась в столице на 80-м году жизни.
Траурная процессия проходит в Храме Христа Спасителя. Только что туда подъехали машины с мигалками. На входе образовалась небольшая пробка.
Фото: Teleprogramma.pro
Людей, пришедших с большими букетами, досматривают дольше. Их тщательно сканируют металлодетекторами.
В Москве с утра идет снег, ветер усиливается. Из-за непогоды поклонники спешат войти в храм.
Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
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