Машины с мигалками, пробка в храм и метель: как прощаются с Инной Чуриковой в Москве

В Москве провожают в последний путь великую актрису Инну Чурикову. Знакомая многим с детства Марфушка скончалась в столице на 80-м году жизни.

Траурная процессия проходит в Храме Христа Спасителя. Только что туда подъехали машины с мигалками. На входе образовалась небольшая пробка.