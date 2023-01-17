Деспотичные до жути! Женщина с каким именем слывет главным домашним тираном — мужья сразу наутек

Женщина с этим именем может превратить жизнь домочадцев в сущий ад, если, конечно, ей этого захочется. Этим особам сложно сдерживать свои деспотичные замашки. За это они дорого платят одиночеством. Не каждый мужчина сможет жить с домашним тираном, настроение которого меняется так же стремительно, как и погода весной. О ком речь? И это Оксаны.

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Обладательница этого имени отлично умеет играть любые социальные роли. На публике (работа, в гостях, общественных места. — Прим. ред.) она смирна, покладиста — ангел во плоти. Однако дома такая женщина готова сыпать упреками на пустом месте, изводя не только мужа, но и всю семью.