Галкин* ответил на слухи о своей нетрадиционной ориентации: публично и с юморком (видео)

На одном из своих заграничных выступлений Максим Галкин* пошутил насчет своей сексуальной ориентации, про которую говорят многое. Некоторые полагают, что муж Аллы Пугачевой якобы имеет нетрадиционные предпочтения.

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Юморист со сцены пошутил, что, дескать, в народе принято обвинять несогласных либо в принадлежности к еврейской нации, либо к нетрадиционной ориентации.

«В моем случае это удачное совпадение!» — сказал Галкин*.

Отрывок видео с этим «каминг-аутом» активно тиражируется в Сети. Однако дальше в своем выступлении муж Пугачевой дал понять, что это все наговоры людей, просто слухи.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.