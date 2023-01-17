Платье Dior начало падать с актрисы Аманды Сейфрид во время церемонии награждения

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид на церемонии Critics Choice Awards 2023. Фото: Global Look Press

Звезда не покинула вечеринку из-за этого казуса.

15 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Critics Choice Awards 2023. Естественно, американские звезды блистали на красной ковровой дорожке в умопомрачительных нарядах, но не обошлось и без казусов.

Так, 37-летняя актриса Аманда Сейфрид (Mamma Mia!, «Игра на выживание», «Анон») явилась на мероприятие в «золотом» платье Dior Haute Couture 2020 года, которое сшито из одного куска шифона. Наряд оказался довольно хрупким и начал рваться на кинозвезде прямо во время вечера. Из-за этого во время интервью платье стало падать с актрисы прямо перед камерой.

Аманда призналась журналистам, что наряд вот-вот слетит с нее.

«Я просто собираюсь сбросить свое платье, — пошутила актриса в беседе с изданием Access Hollywood. — Честно говоря, оно старое, но такое красивое!»

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Во второй половине вечера звезда накинула сверху черный жакет, чтобы не дай бог не показать зрителям то, что не следовало бы.

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