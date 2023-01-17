Жадность и скупость — до абсурда! Женщина с каким именем крайне несчастна в браке из-за своей же дурости

Исследователи выяснили, женщина с каким именем чаще всего губит свое счастье, проявляя худшие черты характера. И это Ларисы.

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Еще будучи юной эта дама показывает себя жадной и скупой, доводя все до абсурда. Лариса, скорее всего, будет экономить и на своем комфорте, и на удобстве мужа. С годами ее отрицательные черты только усугубятся.