Жадность и скупость — до абсурда! Женщина с каким именем крайне несчастна в браке из-за своей же дурости

Исследователи выяснили, женщина с каким именем чаще всего губит свое счастье, проявляя худшие черты характера. И это Ларисы.
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Еще будучи юной эта дама показывает себя жадной и скупой, доводя все до абсурда. Лариса, скорее всего, будет экономить и на своем комфорте, и на удобстве мужа. С годами ее отрицательные черты только усугубятся.
В старости Лариса будет командовать всеми и вся. Ее замашки тирана приведут к тому, что близкие попросту отвернутся от нее. Тяжелее всех придется мужу этой особы. Она сделает все, чтобы полностью подчинить его своей воле. Причем зачастую Лариса сама упускает свое счастье, позволяя своенравности взять над ней верх.
По материалам Life