Роберт Паттинсон: «Мне никогда не нравились роли симпатичных парней»

В одном из интервью голливудского актера Роберта Паттинсона спросили, каково это быть таким горячим. Ответ звезды снова стал вирусным в Сети.

«Это странно. Мне никогда не нравились роли симпатичных парней, потому что я всегда вел себя довольно неловко при знакомстве с людьми. Моя роль в «Гарри Поттере» была красивым парнем, и это было шоком, потому получилось довольно легко. А потом в «Сумерках» - красавчик, красавчик, красавчик», - отвечал Боб журналу Allure в 2020 году.

«После того, как я снялся в «Сумерках» мои друзья сказали: «О, ты все время позируешь». А я такой: «О чем вы говорите? Я просто стою. И никто из вас не считал меня красивым два года назад!»