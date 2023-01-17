Клава Кока показала фигуру восьмеркой в красных трусиках: «интимная щель» завораживает

Клава Кока смогла удивить публику своей фотосессией. Звезда в раскованном образе позировала на пляже в Мексике, завораживая своими формами в виде восьмерки.

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Не секрет что такая фигура с тонкой талией, объемными бедрами и пышной грудью, считается идеалом красоты. Мужчин привлекают максимально женственные линии.

Клава Кока в красном купальнике с маленькими трусиками, позируя перед камерой, раздвинула ноги, показав между ними «интимную щель».