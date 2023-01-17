Клава Кока выставила напоказ «порочный треугольник», оголившись у моря: и ноги крестом (фото)

Молодая чаровница Клава Кока устроила на пляже в Мексике знойную фотосессию в красном купальнике.

Звезда смогла похвастаться роскошной фигурой с тонкой талией, стройными ножками, пышным бюстом и крепкими бедрами.

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26-летняя Клава Кока явно посещает спортзал, несмотря на загруженный график. Совсем недавно она немного теряла форму. Но сейчас, судя по выставленным в Сеть снимкам, вернулась к своей идеальной позиции.