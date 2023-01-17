«Пусть мальчик вернется»: Алла Пугачева в Израиле выступила с предложением

Раппопорт исполнила главную женскую роль – сыграла мать, которая отправляет в Сирию сына в зону боевых действий. И драма затронула Пугачеву до глубины души, она встала из зала и взяла слово.

«Играешь ты потрясающе! Просто потрясающе! Фильм держит в напряжении», - обратилась Пугачева к Раппопорт. И сделала заявление: «Я с предложением, чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется, чтобы было продолжение. Пусть этот мальчик заговорит, вернется…».

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