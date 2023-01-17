Россиян возмутило предательство друга Пугачевой: сдал с потрохами и не краснеет

Ведь получается, что знаменитость делилась с ним, рассказывала, сколько она зарабатывала, а это, согласитесь, не каждому раскроешь.

«Всегда откладывала „на черный день“. И как в воду глядела. Этот „черный день“ для нее настал. (…) А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», - выложил карты на стол стилист журналистам mk.ru.

«Ну и дружок! Врагу такого не пожелаешь!», «Алла ему доверяла, а он теперь ее деньгами хвастается», «Пугачева в курсе, что ее друзья теперь ее деньги считают?» - возмутились пользователи Сети.