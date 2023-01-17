Севастьянова показала оголенный тыл: трусики канули в недра - каков ракурс двух половинок!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова обожает волновать подписчиков смелыми фотографиями. Ракурсы, которые выбирает для снимков красотка, просто сводят с ума добрую половину ее фанатов.

На этот раз, общаясь с подписчиками, Севастьянова запостила снимок в купальнике с завышенной линией бедра. Трусики так сильно впились в плоть, что превратились в стринги, поделив пышную мякоть на две половинки.

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Кстати, звезда отечественной гимнастики сейчас совершенно свободна. В прошлом году она объявила о разрыве с бойфрендом Александром Мазановым, отношения с которым строила на протяжении пяти лет. поклонники подозревают, что расстались они из-за флирта Севастьяновой на шоу «Звезды в Африке», где она позволяла слишком много Анатолию Цою, потерявшему голову от красотки.