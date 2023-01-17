Клава Кока сдавила свой пышный бюст снизу, чтобы мужчины оцепенели: благодатное зрелище

Клава Кока сдавила свой пышный бюст снизу, чтобы мужчины оцепенели: благодатное зрелище

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица улетела на острова в отпуск.

26-летняя певица Клава Кока с каждым годом становится все красивее и аппетитнее. Из юной нескладной девочки она постепенно превращается в знойную леди, от которой мужчины с ума сходят.

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Артистка после бурной работы на Новый год сейчас решила отдохнуть в Мексике, выбрав отель класса люкс с бесподобными пляжами.

Клава Кока. Фото: соцсети

Клава Кока, примерив красное бикини, запечатлелась на пляже, наведя крупным планом на свой сочный бюст. Зрелище оказалось завораживающим, к тому же песок снизу сдавил ее формы, отчего они стали еще более выразительными.

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