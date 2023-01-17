Кареглазая брюнетка: как выглядит жена Азамата Мусагалиева

38-летний юморист Азамат Мусагалиев редко демонстрирует личное в соцсетях. Но иногда показывает, как уже подросли его дочки. Также можно найти снимки артиста с женой. Ее зовут Виктория, и она на 3 года младше своего знаменитого мужа.
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Азамат Мусагалиев с женой. Фото: соцсети
Как выглядит жена Мусагалиева, интересуются многие поклонники. Внешность у Виктории яркая, она по национальности казашка. Поженилась пара в 2008 году, в следующем уже стали родителями – на свет появилась дочка Милана. А через 4 года семья пополнилась еще одним ребенком — девочку назвали Ляйсан. Юморист обожает жену, души не чает в своих дочурках и мечтает о сыне.
Виктория Мусагалиева. Фото: соцсети