Кареглазая брюнетка: как выглядит жена Азамата Мусагалиева

Как выглядит жена Мусагалиева, интересуются многие поклонники. Внешность у Виктории яркая, она по национальности казашка. Поженилась пара в 2008 году, в следующем уже стали родителями – на свет появилась дочка Милана. А через 4 года семья пополнилась еще одним ребенком — девочку назвали Ляйсан. Юморист обожает жену, души не чает в своих дочурках и мечтает о сыне.