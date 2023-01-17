Назло Харламову? Ковальчук оголила бедра, обтянув фигурку розовым купальником – экая статуэтка!

Звезда сериалов «Гусар» и «Крепостная» Катерина Ковальчук улетела в Индонезию и отдыхает на одном из островов в окружении райской природы. Отдых подходит к концу, девушка на память устроила фотосессию в интерьерах гостиницы, а также на побережье.

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Для красивых кадров Ковальчук облачилась в нежно-розовый монокини, максимально оголивший точеные бедра красотки, и вытянулась, как статуэтка. Бывшая девушка Гарика Харламова не боится демонстрировать свои прелести, ведь обладает подтянутой фигуркой на зависть хейтерам. А значит может себе позволить любые модели купальников – от бикини до закрытых.