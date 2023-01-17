Новости шоу-бизнеса: Пугачева пришла на кинопремьеру, что происходит с Михалковым, Назаров сидел на миллионных госконтрактах

Умерла Лоллобриджида
Что ни день в январе, то большие потери. На этот раз мир покинула легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет.
Пугачева вышла на кинопремьеру
Алла Пугачева продолжает жить свободно и легко в Израиле без мужа. Она посетила кинопремьеру с участием российских звезд и осталась в восторге.
Новости о здоровье Михалкова
Последние новости о здоровье Никиты Михалкова радуют. Он уже начал работать, правда, еще в больнице, температуры уже нет, появился аппетит.
Назаров кормился из бюджета
Уволенный за русофобские высказывания из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров, оказалось, с легкой душой кормился за счет российского бюджета много лет. Выяснилось, что у Назарова было 28 госзаказов на сумму 6,8 млн рублей, причем часть из них актер подписал уже после исполнения нашумевших частушек. Известно, что Назаров лицемерно давал концерты, посвященные Дню Победы.