Новости шоу-бизнеса: Пугачева пришла на кинопремьеру, что происходит с Михалковым, Назаров сидел на миллионных госконтрактах

Умерла Лоллобриджида

Что ни день в январе, то большие потери. На этот раз мир покинула легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет.

Пугачева вышла на кинопремьеру

Алла Пугачева продолжает жить свободно и легко в Израиле без мужа. Она посетила кинопремьеру с участием российских звезд и осталась в восторге.

Новости о здоровье Михалкова

Последние новости о здоровье Никиты Михалкова радуют. Он уже начал работать, правда, еще в больнице, температуры уже нет, появился аппетит.

Назаров кормился из бюджета

Уволенный за русофобские высказывания из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров, оказалось, с легкой душой кормился за счет российского бюджета много лет. Выяснилось, что у Назарова было 28 госзаказов на сумму 6,8 млн рублей, причем часть из них актер подписал уже после исполнения нашумевших частушек. Известно, что Назаров лицемерно давал концерты, посвященные Дню Победы.