«Больше не вместе»: Слава Марлоу расстался с Кариной Карамбейби

Слава Марлоу и Карина Карамбейби

Слава Марлоу и Карина Карамбейби. Фото: соцсети 

Артист призвал не переживать за них.

Исполнитель и битмейкер Слава Марлоу рассказал, что его сердце свободно.

Оказалось, артист расстался с блогером Кариной Карамбейби. 

 «Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет-драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет. Все будет хорошо, всем добра», – написал в своем микроблоге Слава.

Эту информацию подтвердила и Карина.

Напомним, пара начала отношения в сентябре 2021 года. Возлюбленная Марлоу снималась в его клипах и путешествовала со звездой по всему миру.

 

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