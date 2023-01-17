«Больше не вместе»: Слава Марлоу расстался с Кариной Карамбейби

Исполнитель и битмейкер Слава Марлоу рассказал, что его сердце свободно.
Оказалось, артист расстался с блогером Кариной Карамбейби.
«Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет-драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет. Все будет хорошо, всем добра», – написал в своем микроблоге Слава.
Эту информацию подтвердила и Карина.
Напомним, пара начала отношения в сентябре 2021 года. Возлюбленная Марлоу снималась в его клипах и путешествовала со звездой по всему миру.