«Больше не вместе»: Слава Марлоу расстался с Кариной Карамбейби

Исполнитель и битмейкер Слава Марлоу рассказал, что его сердце свободно.

Оказалось, артист расстался с блогером Кариной Карамбейби.

«Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет-драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет. Все будет хорошо, всем добра», – написал в своем микроблоге Слава.