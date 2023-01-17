Ничего мужского: Поплавская размазала Галкина*, оскандалившегося опять с личными откровениями

Шоумен посмеялся над политикой родной страны и совершил признание о личном, косвенно подтвердив слова о нем Маргариты Симоньян, наделавшие в прошлом году много шума. Актриса Яна Поплавская, увидев новое видео с мужем Пугачевой, размазала шоумена, выведя на чистую воду.

«Максим Галкин* бесится, это хорошо видно. Очень нервным стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей. Вот правда, для некоторых артистов нет ничего страшнее, чем забвение. Пытается хоть как-то напоминать о себе», - написала актриса в Telegram-канале.

Поплавская призналась, что артист, некогда считавшийся самым востребованным в России, теперь ничего, кроме жалости, не вызывает. И подметила, что в нем ничего мужского, действительно, не осталось.