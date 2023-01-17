От берега до берега: Волочкова в леопардовом бикини раскинулась на 180 градусов, не пощадив оказию между ног

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова продолжает отпуск на Мальдивах и готовится там отпраздновать свой день рождения 20 января. Занимаясь организацией торжества, звезда успевает и позагорать, и пофотографироваться.

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На сей раз артистка посетила песчаную косу в океане, омываемую волнами с двух сторон. И попыталась измерить полоску суши своим шпагатом.

Волочкова прямо в леопардовом бикини раскинулась на 1801 градусов, не пощадив свою травмированную промежность. Звезда по прилете на курорт пожаловалась, что старая профессиональная травма между ног дала о себе знать, и осторожничала со шпагатами. Но сейчас решилась на эффектную позу.