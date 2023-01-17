В Госдуме прокомментировали возможность оплаты услуг ЖКХ материнским капиталом

Мать и дети

Мать и дети. Фото: Global Look Press 

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что по этому поводу думают депутаты.

У матерей может появиться возможность заплатить за коммунальные услуги при помощи материнского капитала.

В Госдуме рассмотрели такую возможность.

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«Здесь надо смотреть, если семья в тяжелой ситуации и если накопился долг определенный, то может в этом случае такую возможность дать», – отметил чиновник в беседе с ria.ru.

А депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой использовать маткапитал не только для образования ребенка.

Напомним, ранее семьям с детьми решили оставить выплаты до получения единого пособия.

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