В Госдуме прокомментировали возможность оплаты услуг ЖКХ материнским капиталом

У матерей может появиться возможность заплатить за коммунальные услуги при помощи материнского капитала.
В Госдуме рассмотрели такую возможность.
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«Здесь надо смотреть, если семья в тяжелой ситуации и если накопился долг определенный, то может в этом случае такую возможность дать», – отметил чиновник в беседе с ria.ru.
А депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой использовать маткапитал не только для образования ребенка.
Напомним, ранее семьям с детьми решили оставить выплаты до получения единого пособия.