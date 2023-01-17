Илана из «Уральских пельменей» без нижнего белья устроила дефиле: вот это ракурсы!

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева только прилетела из двухнедельного путешествия по Таиланду, как снова пакует чемоданы в жаркую страну. Правда, на этот раз с гастролями. Всей командой «пельменей» они отправляются в Дубай.

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Илана уже прилетела в Эмираты и поспешила сообщить об этом подписчикам. Красотка сняла видео, как дефилирует по улице, нарядившись в белое мини-платье с открытой спиной. Ради эффектного образа Илана отказалась от нижнего белья, чтобы показать всю красоту своей голой загорелой спины. Ракурсы взбудоражили зрителей, и они одарили звезду комплиментами.