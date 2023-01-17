«Тимати потерял такую королеву»: Анастасия Решетова с открытым декольте похвасталась помолодевшим внешним видом

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей возлюбленной Тимати – Анастасии Решетовой – появились кадры в откровенном наряде.
Решетова надела черную майку с большим вырезом, который не скрыл пышный бюст брюнетки. Модель похвасталось загорелой кожей, которую получила благодаря отдыха в Дубае.
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Анастасия украсила образ хинди-каплей и сережками в индийском стиле. Знаменитость попросила не приписывать ей смену религии. Она использовала эти украшения исключительно в эстетических целях.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Поклонники Решетовой восхитились образом Насти. А некоторые удивились, как она помолодела. Похудение пошло ей на пользу.
«Тимати потерял такую королеву», «Как ты похудела? Такая хрупкая стала», «Такая молодая и красивая», «Не женщина, а богиня», – написали подписчики Решетовой.