«Он ее сильно бил»: Охлобыстин проговорился, что происходило между Смольяниновым* и Мельниковой в браке

Актер Иван Охлобыстин, крестный отец Артура Смольянинова*, после побега своего крестника из России прекратил с ним общение. Звезда «Интернов» категоричен в отношении тех, кто сбежал из страны и критикует родину, а недавнее заявление Смольянинова* повергло в шок не только его. Артист, напомним, пожелал России обернуться радиационным пеплом и много чего еще.

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Критикующие скандалиста люди накинулись и на его бывшую жену, актрису Дарью Мельникову из сериала «Папины дочки». Они в разводе с 2021 года, она воспитывает двоих сыновей от него. И теперь столкнулась с жутким хейтом из-за бывшего. Охлобыстин поспешил защитить девушку и раскрыл, что она от своего экс-мужа настрадалась.

«Не травите бывшую жену Смольянинова. Она не при чем. Он ее сильно бил» — написал Охлобыстин в Сети.

Сама Мельникова никак не высказывалась о бывшем и его скандальном заявлении.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента