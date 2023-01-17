Не стоит злоупотреблять: как правильно есть фрукты без вреда для организма

Стало известно, сколько фруктов нужно съесть в день для пользы.
Оказалось, что двух порций фруктов в день достаточно для здоровья.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Около 80 граммов и составляют эту порцию здоровья. Эксперт обозначила, что яблока, банана или апельсина будет достаточно.
Если речь идет о сухофруктах, будут уместны 30 граммов. Это два-три чернослива или один высушенный инжир, а также горстка изюма.
А вот большое количество фруктов может вызвать вздутие. Также при низкой активности человека фрукты могут привести к ожирению. Сообщила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее был назван шоколад, который лучше не брать с полок магазинов.