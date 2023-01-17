Не стоит злоупотреблять: как правильно есть фрукты без вреда для организма

Стало известно, сколько фруктов нужно съесть в день для пользы.

Оказалось, что двух порций фруктов в день достаточно для здоровья.

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Около 80 граммов и составляют эту порцию здоровья. Эксперт обозначила, что яблока, банана или апельсина будет достаточно.

Если речь идет о сухофруктах, будут уместны 30 граммов. Это два-три чернослива или один высушенный инжир, а также горстка изюма.