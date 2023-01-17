Волочкова встала на четвереньки, чтобы показать свой вид сзади: шортики на завязках к такому не были готовы

Звезда сцены Анастасия Волочкова продолжает свой роскошный отдых на Мальдивах. Она старается сильно не тревожить старую травму в паху, которая постоянно дает о себе знать после сильных нагрузок, и потому не частит со шпагатами. Зато находит иные способы заставить говорить о себе.

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На этот раз балерина отправилась на водную прогулку на лодке. И сделала несколько красивых кадров с мини-путешествия. На носу судна она решила покрутиться перед камерой своим самым пышным местом и встала на четвереньки. Только не учла, что крошечные шортики на завязках по бокам для этого не предназначены. Едва их не потеряв, Волочкова показала вид с тыла, чем ввела в замешательство добрую половину своих фолловеров.