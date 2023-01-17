«Это успех!»: сбежавшая Пугачева выступила в Тель-Авиве

Картина возымела на Аллу Борисовну особенное действие, потому что она вдруг захотела выступить перед собравшимися. Взяв слово, артистка сделала предложение создателям картины.

«Потрясающе, просто потрясающе. В напряжении держит этот фильм. Почему я даже вскочила - я с предложением. Чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется еще посмотреть. Это успех!» - заявила звезда.

Напомним, Алла Борисовна сбежала из страны в прошлом году. Она поселилась в Кесарии, в доме брата мужа. Недавно стало известно, что Пугачеву в Израиле не особенно-то и жалуют – там она никому не интересна.

По материалам сайта KP.RU.