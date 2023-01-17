Вывел в свет: Сергей Лазарев показал, как дочка в джинсах и мятном джемпере повеселилась с братом

Сергей Лазарев является одним из самых известных исполнителей в России. Он продолжает строить карьеру и теперь все чаще предстает в роли ведущего. Артист оберегает личную жизнь. Однако уже несколько лет все знают, что он стал отцом. Певец растит сына Никиту, который ходит в школу, а также дочку Анну.
Даже зимой Сергей много работает. Он в декабре снимался в праздничных шоу и концертах, а теперь певец ездит с гастролями. А вот его дети находятся под присмотром бабушки Валентины. Артист постоянно находится на связи. На этот раз его наследники вышли в свет.
Сын и дочка побывали на шоу «Новогодний круиз». Малыши смогли повеселиться. Аня с радостью кричала строки из песни. Она была облачена в джинсы и мятный джемпер. Никита тоже оделся в повседневный лук.
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Никита и Анна Лазаревы. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как подросли дети Лазарева. Многие отметили, что у него растет очень артистичная дочка. «Ну что за красота», «Дети растут! Прям уже большие», «Аня покоряет своим обаянием», «Классные такие», «Сынок копия папы», «Это так мило! Брат на сестру ворчит», — стали писать в Сети.