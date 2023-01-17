Вывел в свет: Сергей Лазарев показал, как дочка в джинсах и мятном джемпере повеселилась с братом

Даже зимой Сергей много работает. Он в декабре снимался в праздничных шоу и концертах, а теперь певец ездит с гастролями. А вот его дети находятся под присмотром бабушки Валентины. Артист постоянно находится на связи. На этот раз его наследники вышли в свет.

Сын и дочка побывали на шоу «Новогодний круиз». Малыши смогли повеселиться. Аня с радостью кричала строки из песни. Она была облачена в джинсы и мятный джемпер. Никита тоже оделся в повседневный лук.

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