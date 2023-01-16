Севастьянова в опасном купальнике повернулась своим «сдобным орехом» к камере: в идеальной форме сердца

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она успела стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Много лет спортсменка участвовала в соревнования, но теперь она предпочитает путешествовать и даже тренировки устраивает редко. Этой зимой звезда успела отдохнуть в Куршевеле, а теперь приехала в Монако.
Обычно Каролина носит женственные наряды. Она предпочитает подчеркивать свои формы. Гимнастка предпочитает выглядеть привлекательно. Она на этот раз покрасовалась в черном купальнике с открытыми бедрами. Опасный наряд позволил ей оголить свои прелести. Севастьянова предпочла повернуться к камере своим тылом. Она показала упругие ягодицы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, вот это формы», «До чего шикарная», «Купальник выглядит соблазнительно», «Просто конфетка», «Ох, вот это орех», «Это прям заставляет завидовать», «Самый лучший ракурс», «Сдобный орешек», — стали писать подписчики.