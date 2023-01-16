Севастьянова в опасном купальнике повернулась своим «сдобным орехом» к камере: в идеальной форме сердца

Обычно Каролина носит женственные наряды. Она предпочитает подчеркивать свои формы. Гимнастка предпочитает выглядеть привлекательно. Она на этот раз покрасовалась в черном купальнике с открытыми бедрами. Опасный наряд позволил ей оголить свои прелести. Севастьянова предпочла повернуться к камере своим тылом. Она показала упругие ягодицы.

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