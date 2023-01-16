Уже не та: что стало с актрисой, которая должна была сыграть в «Титанике» вместо Кейт Уинслет

Немногие зрители знают, что в кинокартине «Титаник» изначально была одобрена другая актриса на главную роль.

На главную роль хотели взять Клэр Дэйнс. Однако актриса сама отказалась. И тогда Розу Дьюитт Бьюкейтер поручили сыграть Кейт Уинслет.

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Джеймс Кэмерон не ожидал, что Клэр Дэйнс откажется от роли. Актриса не захотела сниматься с Леонардо ДиКаприо, с которым уже работала в картине «Ромео + Джульетта». Клэр заявила, что устала от однотипных ролей.

Позже актриса сильно пожалела о своем решении. Главная роль в легендарной драме могла принести ей популярность, которая есть у Уинслет.

Свежие кадры в микроблоге Дэйнс демонстрируют, как сильно изменилась актриса. Поклонники не узнают ту самую Джульетту.