Словно без трусиков: Бузова в мокром мини-бикини оголила скромную грудь, плескаясь в чане с водой

Ольга Бузова старается всегда выглядеть безупречно. Она зачастую носит откровенные наряды. Телеведущая не скрывает, что пока не смогла вернуться в форму. При этом звезда открыто говорит, что ищет себе жениха.
Недавно Ольга прилетела в Сочи. Она захотела устроить мини-отпуск. Артистка покаталась на лыжах по заснеженным склонам. А вот вечером 16 января она отправилась в баню. Телеведущая занырнула в чан с горячей водой. Она блеснула фигурой в мини-бикини. Бузова показала свою изящную грудь в мокром лифе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторых кадры поразили своей откровенностью. «Грудь вроде есть, а вроде нет», «Ой, а трусики где?», «Как-то странно выглядит, слишком худая», «Зачем столько фильтров? Даже узнать сложно», «Фигурка стала женственная», — стали писать подписчики.