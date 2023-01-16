Словно без трусиков: Бузова в мокром мини-бикини оголила скромную грудь, плескаясь в чане с водой

Недавно Ольга прилетела в Сочи. Она захотела устроить мини-отпуск. Артистка покаталась на лыжах по заснеженным склонам. А вот вечером 16 января она отправилась в баню. Телеведущая занырнула в чан с горячей водой. Она блеснула фигурой в мини-бикини. Бузова показала свою изящную грудь в мокром лифе.

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