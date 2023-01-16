Бриллианты на запястье: сбежавший в Америку Даня Милохин купил часы за два миллиона рублей

Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: соцсети 

Артист балует себя и не собирается возвращаться в Россию.

Блогер Даня Милохин похвастался новым приобретением за два миллиона рублей.

Даня опубликовал в личном микроблоге кадры, где счетная машинка прокручивает его миллионы. В обмен на эти деньги Милохин взял для себя любимого часы с бриллиантами.

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Исполнитель купил часы Rolex из нержавеющей стали с бриллиантами. Даня взял украшение за наличные деньги, демонстрируя свои возможности.

К слову, покупка Милохина состоялась в Дубае. Ранее Даня находился в США вместе со своими коллегами-блогерами.

Часы Дани Милохина. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Дина Саева объяснила, почему Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

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