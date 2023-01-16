«Будь проще, сними корону»: Дина Саева дала совет Сергею Лазареву

Так называемая королева русского Tik-Tok Дина Саева недавно высказалась о певце Сергее Лазареве.
Блогер заявила, что артист избегает ее. После интервью Ксении Собчак, где Дина Саева познакомилась с Сергеем Лазаревым, сам исполнитель разочаровался в подрастающей звезде социальных сетей.
Напомним, что в том интервью Дина призналась, что не слышала песню популярного в России артиста. Лазарев был шокирован этим.
Как оказалось, после Дина и Сергей пересекались. Однако Лазарев сделал вид, что не узнал блогера.
«Я бы с ним села и спокойно поговорила, но у него обида. Он думает: «Да, кто ты такая. Меня вся страна знает, а ты врешь, ты меня знаешь». Да, успокойся, чувак, я тебя не знаю», — заявила Дина.
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Я о Ломоносове и о Лермонтове мало что знаю, а до тебя у меня вообще нет дела. Чувак, будь проще, сними корону. Сейчас не твое время», —добавила Саева в беседе с Надеждой Стрелец для YouTube-канала «Стрелец-Молодец».