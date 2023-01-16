«Будь проще, сними корону»: Дина Саева дала совет Сергею Лазареву

Так называемая королева русского Tik-Tok Дина Саева недавно высказалась о певце Сергее Лазареве.

Блогер заявила, что артист избегает ее. После интервью Ксении Собчак, где Дина Саева познакомилась с Сергеем Лазаревым, сам исполнитель разочаровался в подрастающей звезде социальных сетей.

Напомним, что в том интервью Дина призналась, что не слышала песню популярного в России артиста. Лазарев был шокирован этим.