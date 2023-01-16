«Ну что творит!»: Гагарина в «шортах-парашютах» эффектно подпрыгнула, засветив зону бикини

На этот раз Гагарина активно делится кадрами с отдыха. Она без стеснения позирует в мини-бикини. Певицу уже успели подвергнуть критике за худобу. Но на этот раз она решила покрасоваться в любимых джинсовых шортах и лифе от купальника. Полина высоко подпрыгнула, засветив свои прелести. Шорты при этом раздулись, как парашют.

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