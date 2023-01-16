«Ну что творит!»: Гагарина в «шортах-парашютах» эффектно подпрыгнула, засветив зону бикини

Полина Гагарина является одной из самых известных исполнителей в России. Она много лет посвятила карьере. На глазах поклонников артистка преобразилась. В свое время она сильно похудела. Блондинка не скрывает, что так чувствует себя более уверенно. Певица недавно улетела на Мальдивы с сыном и дочкой.
На этот раз Гагарина активно делится кадрами с отдыха. Она без стеснения позирует в мини-бикини. Певицу уже успели подвергнуть критике за худобу. Но на этот раз она решила покрасоваться в любимых джинсовых шортах и лифе от купальника. Полина высоко подпрыгнула, засветив свои прелести. Шорты при этом раздулись, как парашют.
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Полина Гагарина. Фото: соцсети звезды
«Нужны ли слова», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Полина. Многие заметили, что без макияжа она смотрится еще моложе. «Худая, худая говорили они.... Зато вон как высоко подпрыгивает», «Лети, маленькая птица! Замечательное фото, Поля!», «Ну что творит!», «Ой, а трусики не забыла», «Взлетел эффектно», «Это красиво», «Какая пташка», — стали писать в Сети.