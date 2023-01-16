Вскочила с места: Пугачева с выпрямленными волосами и челочкой отметилась в кинотеатре, восхитив поклонников

Алла Пугачева уже давно стала легендарной персоной. Она уже редко выступает на сцене, но остается одной из самых известных персон в стране. Артистка уехала в Израиль вместе с семьей. Она пристроила дочку Лизу и сына Гарри в местную школу. Однако Примадонна часто выходит в свет, посещая театры.
Примечательно, что накануне Алла Борисовна отправилась на премьеру фильма «Мама, я дома» в Тель-Авиве. Она облачилась в джинсы и нежно-розовую тунику. Ее лук дополнил клетчатый жакет. Волосы певица выпрямила и оставила пышную челку. Пугачева встала и произнесла речь, так как осталась в восторге от увиденной картины.
«Просто потрясающе, в напряжении держит фильм. Вот сейчас, почему я вскочила? Потому что я с предложением — сделать продолжение», — произнесла она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, вот это красотка», «Алла только хорошеет», «Какая красивая», «Морской воздух точно на пользу», «Классная такая», «Приятно видеть», «Так идет эта стрижка», «Наряд подталкивает к мысли, что поправилась», — стали писать в Сети.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды