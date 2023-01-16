Вскочила с места: Пугачева с выпрямленными волосами и челочкой отметилась в кинотеатре, восхитив поклонников

Примечательно, что накануне Алла Борисовна отправилась на премьеру фильма «Мама, я дома» в Тель-Авиве. Она облачилась в джинсы и нежно-розовую тунику. Ее лук дополнил клетчатый жакет. Волосы певица выпрямила и оставила пышную челку. Пугачева встала и произнесла речь, так как осталась в восторге от увиденной картины.

«Просто потрясающе, в напряжении держит фильм. Вот сейчас, почему я вскочила? Потому что я с предложением — сделать продолжение», — произнесла она.

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