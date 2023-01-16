Пополневшая Муцениеце в купальнике обнажила «сочное» декольте: интимная родинка так и манит

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Армия ее поклонников только растет. Она каждый год снимается в новых проектах и даже ведет передачи. Актриса успевает растить двоих детей от первого брака с Павлом Прилучным. Примечательно, что после развода она долго не могла решиться на новые отношения.
Недавно Агата призналась, что у нее начался новый роман. Она пока не надеется, что у нее будут серьезные отношения. При этом актриса стала чаще носить женственные наряды и подчеркивать достоинства фигуры. А накануне она прилетела с семьей отдыхать в Дубай.
Муцениеце проводит весь день на пляже. Она засняла себя в алом мини-бикини. Артистка продемонстрировала свое пышное декольте. Она засветила свою интимную родинку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что даже прибавив три килограмма она выглядит соблазнительно. «Выбран удачный ракурс», «Какая вы красивая», «Просто идеальные формы», «Декольте завораживает», «Какая вы красотка», «Пашка точно жалеет», «Ой, где у вас родинка», — стали писать подписчики.