Пополневшая Муцениеце в купальнике обнажила «сочное» декольте: интимная родинка так и манит

Недавно Агата призналась, что у нее начался новый роман. Она пока не надеется, что у нее будут серьезные отношения. При этом актриса стала чаще носить женственные наряды и подчеркивать достоинства фигуры. А накануне она прилетела с семьей отдыхать в Дубай.

Муцениеце проводит весь день на пляже. Она засняла себя в алом мини-бикини. Артистка продемонстрировала свое пышное декольте. Она засветила свою интимную родинку.

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