Тело актера из «Физрука» и «Папиных дочек» Владимира Ипатова нашли в квартире: названа причина смерти

Владимир Ипатов

Владимир Ипатов Фото: кадр из фильма «Чисто московские убийства»

Дочка актера забила тревогу, когда актер перестал выходить на связь. Эксперты установили, что Владимир Ипатов умер месяц назад.

15 января дочь актера Владимира Ипатова обнаружила его бездыханное тело. Эксперты сразу установили, что звезда сериалов «Физрук» и «Папины дочки» умер месяц назад. Криминалисты выяснили, что мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Однако следов насильственной смерти не было. По мнению криминалистов, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело Ипатова уже успело мумифицироваться, пишет Regnum. 

Поклонники актера не могу поверить в случившееся. Отметим, что Ксения еще до Нового года звонила отцу, но он не брал трубку. Тогда она начала беспокоиться, но только теперь нашла время, чтобы приехать к нему домой. Ему было 64 года. Ипатов снялся более чем в 55 картинах, в том числе в сериале «Интерны», а также в фильме «Последний богатырь».

Читайте также