Тело актера из «Физрука» и «Папиных дочек» Владимира Ипатова нашли в квартире: названа причина смерти

Однако следов насильственной смерти не было. По мнению криминалистов, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело Ипатова уже успело мумифицироваться, пишет Regnum.

Поклонники актера не могу поверить в случившееся. Отметим, что Ксения еще до Нового года звонила отцу, но он не брал трубку. Тогда она начала беспокоиться, но только теперь нашла время, чтобы приехать к нему домой. Ему было 64 года. Ипатов снялся более чем в 55 картинах, в том числе в сериале «Интерны», а также в фильме «Последний богатырь».