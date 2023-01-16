Пресняков подхватил на руки Подольскую на Мальдивах: певица в коротких шортах засветила прелести (фото)

Наталья Подольская уже давно строит карьеру певицы. Она продолжает выпускать песни и клипы. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих детей: Артемия и Ивана. Ей удается совмещать материнство и регулярные выступления. В свои 40 лет она также следит за внешностью.
Примечательно, что новогодние каникулы Наталья провела с детьми в Москве. А вот 16 января она прилетела с мужем на Мальдивы. Пара захотела отдохнуть без детей. Певица провела весь день на пляже. Она даже позавтракала в бикини.
А вечером Подольская облачилась в костюм с шортами. Она отправилась на ужин. Пресняков подхватил жену на руки. Она не ожидала, поэтому засветила свои бедра в слишком коротком наряде.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
«Ну что ж … с момента появления детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз в принципе отдыхаем без наших с Вовой детей. Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших поп-х заиграло. Познакомились с приятной парой из Англии и могу в который раз сказать, что люди любят людей, а не политику. Это радует», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Другие поразились тому, как супруги влюблены даже спустя больше 10 лет совместной жизни.