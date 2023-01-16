Пресняков подхватил на руки Подольскую на Мальдивах: певица в коротких шортах засветила прелести (фото)

Примечательно, что новогодние каникулы Наталья провела с детьми в Москве. А вот 16 января она прилетела с мужем на Мальдивы. Пара захотела отдохнуть без детей. Певица провела весь день на пляже. Она даже позавтракала в бикини.

А вечером Подольская облачилась в костюм с шортами. Она отправилась на ужин. Пресняков подхватил жену на руки. Она не ожидала, поэтому засветила свои бедра в слишком коротком наряде.

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