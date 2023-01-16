Клава Кока в алом мини-бикини блеснула «сладкими» бедрами: лишила дара речи весь пляж

Клава Кока уже много лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей и собрала стадион в минувшем году. Певица не скрывает, что хочет выйти замуж. Порой она облачается в броские наряды, которые едва прикрывают ее прелести. Артистка уже не раз щеголяла в белье. Теперь она делится пикантными кадрами из Мексики.
Примечательно, что Клава устроила небольшой отдых. Она вышла на пляж, чтобы позагорать. Певица покрасовалась в алом мини-бикини. Она решила не скрывать свои прелести. Артистка блеснула своими бедрами и нескромным декольте. Кока не стала прятать свои формы, позируя в лучах солнца на фоне побережья.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие отметили, что у нее соблазнительная фигура. «Я дар речи потерял помогите», «Самая настоящая», «Вот это мамсита», «До чего хороша», «Классная», «Ого, вот это прелесть», «Фигурка спела», «Сразила всех! Вот так надо выглядеть», — стали писать подписчики.