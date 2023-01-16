Клава Кока в алом мини-бикини блеснула «сладкими» бедрами: лишила дара речи весь пляж

Примечательно, что Клава устроила небольшой отдых. Она вышла на пляж, чтобы позагорать. Певица покрасовалась в алом мини-бикини. Она решила не скрывать свои прелести. Артистка блеснула своими бедрами и нескромным декольте. Кока не стала прятать свои формы, позируя в лучах солнца на фоне побережья.

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